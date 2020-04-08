Рига, , 11:31 — REGNUM Для реализации проекта Rail Baltica только в Латвии потребуется выкупить более 1600 земельных участков и объектов недвижимости. Об этом, как пишет портал Diena. lv, сообщил председатель правления RB Rail Агнис Дриксна.

«Мы начнём отчуждать недвижимость до конца 2020 года, проводя переговоры с каждым собственником индивидуально», — сказал Дриксна.

Напомним, 7 апреля правительство Латвии подтвердило две первые сделки по отчуждению на сумму 122 590 евро. Предполагается, что активные строительные работы начнутся в 2022 году.

Rail Baltica — инфраструктурный проект скоростной железной дороги европейской колеи, которая должна соединить страны Прибалтики, Восточную и Западную Европу. Напомним, общая стоимость проекта Rail Baltica составляет пока 5,8 млрд евро.