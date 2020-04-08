Аннотация
Корреспонденты ИА REGNUM о ценниках на продукты «первой спекулятивной необходимости» – имбирь, чеснок, мед и лимоны.
ИА REGNUM,
8 апреля 2020, 08:45 — REGNUM В России обнаружились продукты «первой спекулятивной необходимости». Ими стали имбирь, чеснок, мед и лимоны. Какие-то умники запустили слух, что именно они «спасают» от эпидемии коронавируса. Вслед за этим, конечно, нашлись те, кто решил воспользоваться моментом и резко взвинтить цены на них. Не все, во многих магазинах в этой тяжелой ситуации спекуляциями заниматься не стали. Однако проблема стала настолько серьезной, что 6 апреля Генеральная прокуратура России поручила Федеральной антимонопольной службе проверить обоснованность роста цен на имбирь, чеснок и лимоны.
Магазин «Магнит». 6 апреля
Наталья Хомутова © ИА REGNUM
Как писало ИА REGNUM, информация о том, что имбирь, чеснок, лимоны и мед якобы помогают бороться с коронавирусной инфекцией, совершенно не соответствует действительности. Хотя эти продукты и способствуют укреплению иммунитета, тем не менее против коронавируса они действовать не могут в принципе. Но слухи свое дело сделали. Так, по сообщению нашего корреспондента, на Ямале некий продавец на популярном сайте объявлений попытался продать килограмм имбиря за 5 млн рублей.
Давыдовское (Истринский район Московской области), магазин «Перекрёсток». 6 апреля
Наталья Коновалова © ИА REGNUM
ИА REGNUM попросило своих журналистов пройтись по магазинам и сфотографировать ценники на продукты «первой спекулятивной необходимости». В подготовке фоторепортажа принимали участие: Зоя Емельянова, Наталья Коновалова, Наталья Хомутова, Алексей Калиновский, Полина Серова, Екатерина Булатова, Татьяна Иващенко, Валентина Андреева, Марина Данюкова, Юлия Пёрышкина, Алексей Иванов, Полина Попова, Елена Ковачич, Станислав Стремидловский.
Магазин «Магнит». 6 апреля
Наталья Хомутова © ИА REGNUM
Магазин «Магнит». 6 апреля
Наталья Хомутова © ИА REGNUM
Сеть магазинов «Дом еды». Кострома. 6 апреля
Алексей Калиновский © ИА REGNUM
Магазин «Макси». Архангельск. 6 апреля
Полина Серова © ИА REGNUM
Магазин «Пятёрочка». Ростов-на-Дону. 6 апреля
Екатерина Булатова © ИА REGNUM
Магазин «Пятёрочка». Ростов-на-Дону. 6 апреля
Екатерина Булатова © ИА REGNUM
Магазин «Пятёрочка». Ростов-на-Дону. 6 апреля
Екатерина Булатова © ИА REGNUM
Местный магазин. Республика Горный Алтай. 7 апреля
Татьяна Иващенко © ИА REGNUM
Местный магазин. Республика Горный Алтай. 7 апреля
Татьяна Иващенко © ИА REGNUM
Местный магазин. Республика Горный Алтай. 7 апреля
Татьяна Иващенко © ИА REGNUM
Овощной ларёк. Чебоксары. 6 апреля
© ИА REGNUM
Супермаркет сети «Магнолия». Москва. 7 апреля
Марина Данюкова © ИА REGNUM
Супермаркет сети «Магнолия». Москва. 7 апреля
Марина Данюкова © ИА REGNUM
Супермаркет сети «Магнолия». Москва. 7 апреля
Марина Данюкова © ИА REGNUM
Магазин сети «Пятёрочка». Пригород Белгорода. 7 апреля
Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM
Супермаркет «Самбери». Владивосток. 7 апреля
Алексей Иванов © ИА REGNUM
Супермаркет «Самбери». Владивосток. 7 апреля
Алексей Иванов © ИА REGNUM
Магазин в Воронеже. 6 апреля
© ИА REGNUM
Супермаркет «Самбери». Владивосток. 7 апреля
Алексей Иванов © ИА REGNUM
Имбирь из КНР. Дальнегорск Приморского края. 7 апреля
Алексей Иванов © ИА REGNUM
Магазин «Лента». Восточный административный округ. Москва. 7 апреля
Полина Попова © ИА REGNUM
Магазин «Лента». Восточный административный округ. Москва. 7 апреля
Полина Попова © ИА REGNUM
Магазин «Лента». Восточный административный округ. Москва. 7 апреля
Полина Попова © ИА REGNUM
Магазин «Лента». Восточный административный округ. Москва. 7 апреля
Полина Попова © ИА REGNUM
Магазин «ВкусВилл». Восточный административный округ. Москва. 7 апреля
Полина Попова © ИА REGNUM
Магазин «ВкусВилл». Восточный административный округ. Москва. 7 апреля
Полина Попова © ИА REGNUM
Магазин «Авоська». Восточный административный округ. Москва. 7 апреля
Полина Попова © ИА REGNUM
Магазин «Авоська». Восточный административный округ. Москва. 7 апреля
Полина Попова © ИА REGNUM