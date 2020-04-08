8 апреля 2020 | Время чтения 2 мин

ИА REGNUM, , 08:45 — REGNUM В России обнаружились продукты «первой спекулятивной необходимости». Ими стали имбирь, чеснок, мед и лимоны. Какие-то умники запустили слух, что именно они «спасают» от эпидемии коронавируса. Вслед за этим, конечно, нашлись те, кто решил воспользоваться моментом и резко взвинтить цены на них. Не все, во многих магазинах в этой тяжелой ситуации спекуляциями заниматься не стали. Однако проблема стала настолько серьезной, что 6 апреля Генеральная прокуратура России поручила Федеральной антимонопольной службе проверить обоснованность роста цен на имбирь, чеснок и лимоны.

Магазин «Магнит». 6 апреля Наталья Хомутова © ИА REGNUM

Как писало ИА REGNUM, информация о том, что имбирь, чеснок, лимоны и мед якобы помогают бороться с коронавирусной инфекцией, совершенно не соответствует действительности. Хотя эти продукты и способствуют укреплению иммунитета, тем не менее против коронавируса они действовать не могут в принципе. Но слухи свое дело сделали. Так, по сообщению нашего корреспондента, на Ямале некий продавец на популярном сайте объявлений попытался продать килограмм имбиря за 5 млн рублей.

Давыдовское (Истринский район Московской области), магазин «Перекрёсток». 6 апреля Наталья Коновалова © ИА REGNUM

ИА REGNUM попросило своих журналистов пройтись по магазинам и сфотографировать ценники на продукты «первой спекулятивной необходимости». В подготовке фоторепортажа принимали участие: Зоя Емельянова, Наталья Коновалова, Наталья Хомутова, Алексей Калиновский, Полина Серова, Екатерина Булатова, Татьяна Иващенко, Валентина Андреева, Марина Данюкова, Юлия Пёрышкина, Алексей Иванов, Полина Попова, Елена Ковачич, Станислав Стремидловский.

Магазин «Магнит». 6 апреля Наталья Хомутова © ИА REGNUM

Магазин «Магнит». 6 апреля Наталья Хомутова © ИА REGNUM

Сеть магазинов «Дом еды». Кострома. 6 апреля Алексей Калиновский © ИА REGNUM

Магазин «Макси». Архангельск. 6 апреля Полина Серова © ИА REGNUM

Магазин «Пятёрочка». Ростов-на-Дону. 6 апреля Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Магазин «Пятёрочка». Ростов-на-Дону. 6 апреля Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Магазин «Пятёрочка». Ростов-на-Дону. 6 апреля Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Местный магазин. Республика Горный Алтай. 7 апреля Татьяна Иващенко © ИА REGNUM

Местный магазин. Республика Горный Алтай. 7 апреля Татьяна Иващенко © ИА REGNUM

Местный магазин. Республика Горный Алтай. 7 апреля Татьяна Иващенко © ИА REGNUM

Овощной ларёк. Чебоксары. 6 апреля © ИА REGNUM

Супермаркет сети «Магнолия». Москва. 7 апреля Марина Данюкова © ИА REGNUM

Супермаркет сети «Магнолия». Москва. 7 апреля Марина Данюкова © ИА REGNUM

Супермаркет сети «Магнолия». Москва. 7 апреля Марина Данюкова © ИА REGNUM

Магазин сети «Пятёрочка». Пригород Белгорода. 7 апреля Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

Супермаркет «Самбери». Владивосток. 7 апреля Алексей Иванов © ИА REGNUM

Супермаркет «Самбери». Владивосток. 7 апреля Алексей Иванов © ИА REGNUM

Магазин в Воронеже. 6 апреля © ИА REGNUM

Супермаркет «Самбери». Владивосток. 7 апреля Алексей Иванов © ИА REGNUM

Имбирь из КНР. Дальнегорск Приморского края. 7 апреля Алексей Иванов © ИА REGNUM

Магазин «Лента». Восточный административный округ. Москва. 7 апреля Полина Попова © ИА REGNUM

Магазин «Лента». Восточный административный округ. Москва. 7 апреля Полина Попова © ИА REGNUM

Магазин «Лента». Восточный административный округ. Москва. 7 апреля Полина Попова © ИА REGNUM

Магазин «Лента». Восточный административный округ. Москва. 7 апреля Полина Попова © ИА REGNUM

Магазин «ВкусВилл». Восточный административный округ. Москва. 7 апреля Полина Попова © ИА REGNUM

Магазин «ВкусВилл». Восточный административный округ. Москва. 7 апреля Полина Попова © ИА REGNUM

Магазин «Авоська». Восточный административный округ. Москва. 7 апреля Полина Попова © ИА REGNUM