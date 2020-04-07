Москва, , 19:50 — REGNUM Порядка 29% российский компаний по состоянию на 2 апреля уже отправили большую часть своих сотрудников в неоплачиваемые отпуска. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщила руководитель центра социально-экономических исследований Лора Накорякова.

Она представила результаты очередного еженедельного мониторинга деловой среды. Согласно этим данным, 29% российских компаний ко 2 апреля уже отправили большинство своих сотрудников в неоплачиваемые отпуска.

Еще 22% предприятий планируют прибегнуть к подобным жестким мерам, если режим нерабочих дней продлится больше недели.

По другому срезу, 21% российских компаний уже сократили заработные платы сотрудников, а еще 35% планируют это сделать.

Кроме того, 28% компаний заявили, что они находятся на грани банкротства.

В целом бизнес негативно оценивает антикризисные меры правительства. Предложенные «налоговое каникулы» означают, что и без того ослабленный пандемией бизнес после ее завершения будет нести двойную налоговую нагрузку.

Бизнес предлагает более радикальные меры — отмену начисления НДС на полгода, отмену НДФЛ и перенаправление этих денег на зарплаты сотрудникам.