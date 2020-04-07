Вильнюс, , 18:34 — REGNUM Правительство Литвы сегодня, 7 апреля, получило возможность регулировать цены на продукты питания в период карантина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Такое решение большинством голосов сегодня принял парламент Литвы.

Ранее премьер-министр Саулюс Сквернялис говорил, что власти пойдут на такой шаг в крайнем случае, если появятся признаки того, что продавцы или поставщики ключевых товаров воспользовались кризисной ситуацией, вызванной вспышкой коронавирусной инфекции. Однако до этого у литовских властей для регулирования цен не было правовых механизмов.

В Литве в настоящий момент идёт четвёртая неделя всеобщей изоляции, карантин формально действует до 13 апреля, однако власти Литвы уже пообещали его продлить до начала мая. Заболело 880 человек, 15 человек скончались.