Москва, , 15:42 — REGNUM По итогам марта 2020 года на авторынке России было продано 125 566 автомобилей иностранных марок, что на 28% больше по сравнению с мартом 2019 года. Об этом 7 апреля сообщает «Автостат Инфо».

По оценкам агентства, продажи автомобилей в целом в России за март выросли на 22,6%.

Самой популярной моделью на российском авторынке в марте стала Kia Rio. За март было продано 9654 экземпляров данной модели. На второй строчке — кроссовер Hyundai Creta, чьи продажи в марте выросли на 46%, до 8091 экземпляра.

Тройку лидеров замыкает Volkswagen Polo. В России обладателями этой модели в марте стали 5795 автолюбителей (+44%).

Четвертое и пятое места соответственно заняли Toyota RAV4 (5191 ед.; +113,7%) и Hyundai Solaris (4882 шт.; +0,7%).

Напомним, со 2 марта 2020 года, когда в России стартовали продажи KIA Seltos, было продано свыше 1,2 тыс. экземпляров данной модели.

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