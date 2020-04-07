Москва, 7 апреля 2020, 11:56 — REGNUM Если бы правительство РФ собиралось спасать российские предприятия, оно начало бы это делать прямо сейчас, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 7 апреля корреспонденту ИА REGNUM, отвечая на вопрос, что будет с российской экономикой после 30 апреля 2020 года.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, большинство предпринимателей в России (69%) считают, что пандемия коронавируса максимально негативно повлияет на экономику. Самые большие потери понесут сферы общепита (37%) и туризма (34%).
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