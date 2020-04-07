Москва, , 11:56 — REGNUM Если бы правительство РФ собиралось спасать российские предприятия, оно начало бы это делать прямо сейчас, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 7 апреля корреспонденту ИА REGNUM, отвечая на вопрос, что будет с российской экономикой после 30 апреля 2020 года.

«К тому моменту российская экономика будет разорвана на части, и её восстановление займёт не меньше года, — сказал Делягин. — При этом огромное количество предприятий будет уничтожено. И они не смогут восстановиться, потому что у них не будет денег. Это будет огромный бонус для организованной преступности, потому что она сможет взять под свой контроль всё, что захочет. Ренессанс 1994 года. Мы видим, что правительство не собирается спасать предприятия. Если бы оно собиралось это делать, то начало бы прямо сейчас. А люди уже звереют потихоньку».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, большинство предпринимателей в России (69%) считают, что пандемия коронавируса максимально негативно повлияет на экономику. Самые большие потери понесут сферы общепита (37%) и туризма (34%).

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