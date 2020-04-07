Москва, , 11:14 — REGNUM Политика правительства России не позволяет надеяться на то, что резервы, накопленные за последние годы, будут потрачены на спасение российской экономики, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 7 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя высказывание министра финансов России Антона Силуанова, пообещавшего, что власти РФ накопили достаточный объём резервов, чтобы отреагировать на все изменения, которые происходят в экономике и бюджете.

«Мы уже видим, как они тратят эти накопленные резервы, — сказал Делягин. — Банк России кормит финансовых спекулянтов по 30 млрд в неделю. 30 млрд в неделю он направляет на кормление финансовых спекулянтов. Совершенно спокойно и без эмоций. И сейчас они продолжат пускать общественные деньги на ветер. Вместо того, чтобы ограничить финансовые спекуляции, они продолжают служить финансовым спекулянтам. Другого образа действий у них в головах нет даже теоретически. И второе: мы видим действия правительства Российской Федерации. Что сделало правительство, как только оно осознало всю тяжесть ситуации? Как только осознало, что перевод страны на домашний арест разрушает экономику? Они полтора триллиона отдали Банку России за Сбербанк. Они взяли государственное имущество и переложили его в другой карман».

Смысл сделанного, как полагает Делягин, состоит в том, чтобы снизить резервы, накопленные в бюджете.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Силуанов заявил, что в будущем доходы российского бюджета будут сокращаться, но заверил, что правительство к этому готово.