Ташкент, , 10:38 — REGNUM Всемирный банк планирует выделить Узбекистану $1,2 млрд на борьбу с распространением коронавируса, сообщили 7 апреля в пресс-службе министерства инвестиций и внешней торговли республики.

6 апреля глава ведомства Сардор Умурзаков провел переговоры с заместителем президента Всемирного банка Сирил Мюллером. Стороны обсудили предоставление узбекистанской стороне средств, которые направят в систему здравоохранения и бюджет республики.

Представитель международной финансовой организации отметил, что банк готовит кредитный пакет в размере $14 млрд для поддержки стран и компаний в условиях пандемии.

Напомним, в марте 2020 года Всемирный банк одобрил для Узбекистана кредит в размере $700 млн на модернизацию коммунальной инфраструктуры, а также для поддержки сельского хозяйства.