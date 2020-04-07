Новосибирск, , 09:59 — REGNUM В Новосибирск из-за рубежа с начала текущего года завезли почти 400 тонн лимонов, чеснока и имбиря, сообщает региональное управления Россельхознадзора.

На новосибирские склады временного хранения поступила 21 партия лимонов из Узбекистана, две партии чеснока и три партии имбиря из Китая.

Владельцам товара выданы акты карантинного фитосанитарного контроля для дальнейшей реализации в регионе и за его пределами.

Объём лимонов — 296,5 тонн, чеснока — 40 тонн, имбиря — 56 тонн.

В ведомстве уточнили, что в 2020 году в регион поступило в 20 раз больше лимонов и в полтора раза больше имбиря, чем в первом квартале 2019 года.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, лимон в некоторых новосибирских магазинах сегодня можно приобрести за 99,5 рублей за шт или 538 рублей за кг, имбирь — от 842 рублей за кг, чеснок — от 390 рублей за кг.