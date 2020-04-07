Москва, 7 апреля 2020, 06:35 — REGNUM Арбитраж Москвы отклонил претензии Минобороны России к компании из дивизиона госкорпорации Роскосмос — красноярскому АО «Информационные спутниковые системы» им. академика М. Ф. Решетнёва». Истец требовал взыскать свыше 69,1 млн рублей неустойки за нарушение условий государственного контракта от 2014 года. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В марте 2013 года министерство заключило контракт с АО на изготовление и поставку продукции. Сумма контракта составила 713 385 245,39 рубля.
В суде ответчик уточнил, что создание изделия требовало составных частей, в том числе необходим был бортовой радиотехнический комплекс (БРТК) серии 14Р59.
Ещё в 2014 году «поставщик и соисполнитель сообщили истцу о временной приостановке процесса рассмотрения экспортных лицензий на поставку продукции российским потребителям в связи с введёнными санкциями в отношении РФ». Из-за этого была «допущена задержка в сроке поставки товаров по контракту, поскольку своевременность выполнения работ соисполнителей зависела непосредственно от поставки компонентов электронной компонентной базы зарубежных производителей, без которых было невозможно закончить комплектацию продукции».
Иск был отклонён полностью.
Напомним, к красноярскому производителю космических аппаратов и систем Министерство обороны в марте 2020 года подало ещё три иска. Самый крупный из них на сумму свыше 113 млн рублей. Его начнут рассматривать 21 мая 2020 года.
Для справки: компания-ответчик работает в своей отрасли более 60 лет. Ею выпускаются такие космические аппараты как «Экспресс-80» и «Экспресс-103». Предприятие — часть дивизиона Роскосмоса. На сайте компании уточняется, что именно ею выпущены две трети орбитальной группировки России.