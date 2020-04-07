Москва, , 06:35 — REGNUM Арбитраж Москвы отклонил претензии Минобороны России к компании из дивизиона госкорпорации Роскосмос — красноярскому АО «Информационные спутниковые системы» им. академика М. Ф. Решетнёва». Истец требовал взыскать свыше 69,1 млн рублей неустойки за нарушение условий государственного контракта от 2014 года. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В марте 2013 года министерство заключило контракт с АО на изготовление и поставку продукции. Сумма контракта составила 713 385 245,39 рубля.

«Сторонами был согласован срок поставки товара грузополучателю по 25.11.2016 г. Как указывает истец, товар поставлен ответчиком с просрочкой 307 дней, что подтверждает акт приёма-передачи товара от 29.09.2017 г. По расчёту истца, просрочка исполнения обязательства составила 18 дней», — отмечалось в материалах дела.

В суде ответчик уточнил, что создание изделия требовало составных частей, в том числе необходим был бортовой радиотехнический комплекс (БРТК) серии 14Р59.

«Технические характеристики БРТК имеют специфику, в соответствии с которой для его производства требуются отдельные позиции электронной компонентной базы (ЭРИ) импортного производства, которые являются изделиями двойного назначения и которые требуют оформления экспортных лицензий для вывоза с территории США и стран Евросоюза», — отметил ответчик.

Ещё в 2014 году «поставщик и соисполнитель сообщили истцу о временной приостановке процесса рассмотрения экспортных лицензий на поставку продукции российским потребителям в связи с введёнными санкциями в отношении РФ». Из-за этого была «допущена задержка в сроке поставки товаров по контракту, поскольку своевременность выполнения работ соисполнителей зависела непосредственно от поставки компонентов электронной компонентной базы зарубежных производителей, без которых было невозможно закончить комплектацию продукции».

"При этом, соисполнители не могли ни предвидеть, ни предотвратить изменение международной обстановки в 2014 году, а также введение санкций, в результате чего возникли проблемы с поставкой продукции по контракту», — отметил ответчик, чьи доводы оказались более весомы для суда.

Иск был отклонён полностью.

Напомним, к красноярскому производителю космических аппаратов и систем Министерство обороны в марте 2020 года подало ещё три иска. Самый крупный из них на сумму свыше 113 млн рублей. Его начнут рассматривать 21 мая 2020 года.