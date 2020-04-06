Архангельск, , 19:09 — REGNUM Предпринимателей Архангельска могут освободить от земельного налога из-за ситуации с коронавирусом. Соответствующее предложение мэру города направили депутаты гордумы от фракции «Единая Россия».

Народные избранники попросили градоначальника избавить от налогового бремени предприятия и организации, которые не вошли в перечень работодателей, сотрудникам которых сохранят зарплату. По мнению депутатов, бизнес следует освободить от уплаты налога на арендуемую у муниципалитета землю на полгода.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за вынужденных каникул выручка архангельских предпринимателей сократилась на 70%.