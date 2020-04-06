Париж, , 15:26 — REGNUM Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр заявил, что страна столкнется с худшим экономическим спадом после окончания Второй мировой войны, сообщает Le Figaro.

«2020 год будет худшим после окончания Второй мировой войны», — предположил министр экономики на слушаниях по экономическим вопросам.

«Худший показатель роста, который был достигнут Францией с 1945 года, зафиксирован в 2009 году после финансового кризиса 2008 года: — 2,2%. Вероятно, в этом году мы выйдем далеко за пределы — 2,2%», — отметил Бруно Ле Мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство внутренних дел Франции официально ввело цифровой QR-код, чтобы облегчить систему обоснования выхода на улицу для жителей страны.

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