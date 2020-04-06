Нижний Новгород, , 14:26 — REGNUM Российская гильдия риелторов попросила у правительства поддержку как отрасль, пострадавшая от коронавируса. Предполагается, что агентства недвижимости свяжутся с властями на местах и предложат им «адекватные предложения» для поддержки данного сектора экономики на уровне субъектов Федерации. Сейчас в России насчитывается около миллиона агентов по недвижимости, около 150 тысяч работают в столице.

Работающий в Нижнем Новгороде сотрудник агентства недвижимости на условиях анонимности прокомментировал ИА REGNUM инициативу коллег.

ИА REGNUM: Как вы оцениваете инициативу по обращению к государству за поддержкой риелторов?

Это не сработает. У нас есть оклад — эта та сумма, которая выплачивается нам ежемесячно. Обычно она составляет от пяти до восьми тысяч рублей. В разных агентствах по-разному. Если ее, конечно, повысят до 12 тысяч, как планировали, — будет легче.

Основная часть нашего дохода — проценты от сделки. Они обычно нигде не фигурируют, чтобы не облагаться налогами. Агентства получают за сделку фиксированные проценты. 30−40 тысяч рублей с каждой сделки, которые получает агентство, должны облагаться налогом, но у всех своя бухгалтерия. Если посмотреть, сколько реально денег проходит через агентство и сколько денег числится по бумагам, — будут две разные цифры.

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ИА REGNUM: Как повлияли карантинные меры на рынок недвижимости в Нижнем Новгороде?

На рынке недвижимости спрос на покупку-продажу жилья есть. Но из-за того, что банки и МФЦ не работают, процесс встал. Сделки провести невозможно. В режиме онлайн — это делать если не невозможно, то очень затруднительно. Людям нужно составлять договора купли-продажи и ставить под ними личную подпись. Электронной подписи, которую советуют делать банки, люди не верят и боятся.

Вторая проблема из этой же области — те, у кого недвижимость взята в ипотеку, опасаются, что период ипотеки могут не продлить.

ИА REGNUM: Причина только в том, что госорганы не работают?

Сделки по продажам заморожены в основном потому, что у государственных органов нерабочие дни. Что касается аренды — в Нижнем Новгороде нет спроса. Люди боятся выходить из домов.

ИА REGNUM: Но на покупку недвижимости деньги есть?

Конечно, люди готовы покупать, продавать и улучшать свои жилищные условия.

ИА REGNUM: Сколько сейчас риелторов работают в Нижнем Новгороде?

Сложно сказать. В более-менее крупном агентстве недвижимости работают около 50 человек, но сейчас около 70% из них перешли на удаленную работу из-за карантина. Многие агенты не выезжают на показ, так как опасаются заболеть. Кроме того, повторюсь, сейчас спрос по аренде серьезно упал.

ИА REGNUM: Насколько упал спрос?

Если раньше у меня было условно 10 звонков по аренде, то сейчас один. Даже если посмотреть по рекламным объявлениям на сайтах, — падение очень сильное, примерно на 90%.