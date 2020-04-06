Киев, , 13:07 — REGNUM Украине хватит хлеба даже при резком скачке спроса на него, заявил 6 апреля уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко.

Чиновник отметил, что по предварительным подсчетам, остаток пшеницы на Украине на конец июня — то есть на конец маркетингового года — будет на 21% превышать прогнозируемый совокупный годовой объем использования пшеницы на внутреннем рынке, сообщает «Укринформ».

»А это значит, что в Украине будет достаточно хлеба, всех хлебобулочных изделий и зерна, даже если будет резкое увеличение спроса», — сказал Лещенко, добавив, что зафиксированный недавно рост цен на пшеницу и хлеб на внутреннем рынке это исключительно «временный результат панических настроений».

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным Украина с начала 2019/2020 маркетингового года по состоянию на начало апреле экспортировала 46,04 млн тонн зерна и зернобобовых (на 22,5% больше, чем за аналогичный период предыдущего года). При этом в прошлом году Украина собрала рекордный урожай более чем 75 млн тонн зерна.

Сейчас власти страны объявили о создании координационного совета под рабочим названием «Урожай 2020» — с целью качественного обеспечения и проведения весенне-полевых работ в рамках чрезвычайной ситуации с коронавирусом.