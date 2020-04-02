Киев, , 11:46 — REGNUM Власти Украины сейчас принимают меры, чтобы после эпидемии коронавируса страна не оказалась в ситуации продовольственного кризиса.

Об этом заявил УНИАН советник Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко, комментарий опубликован 2 апреля.

Советник подчеркнул, что «приоритетом номер два» (после борьбы с коронавирусом) в нынешних условиях является защита продовольственной безопасности Украины.

«От того, как будут обстоять дела в АПК и в обеспечивающих его отраслях — реально будет зависеть, будет ли у нас хлеб на столе в этом и следующем году», — заявил Устенко.

Он заявил о создании оперативного координационного совета под рабочим названием «Урожай 2020» — с целью качественного обеспечения и проведения весенне-полевых работ в рамках чрезвычайной ситуации.

По словам Устенко, это первые посевные кампании и первый урожай в истории независимой Украины, которые необходимо будет обеспечить в таких экстраординарных условиях.

«Это реальная борьба за стабильность на украинском продовольственном рынке, а также за наш экспорт. Поэтому должна быть комплексная слаженная работа государства совместно с представителями критически важных отраслей. Задача координационного совета в том, чтобы оперативно реагировать на проблемы и новые вызовы», — отметил советник Зеленского.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, урожай зерновых культур на Украине в 2019 году составил рекордные 75,1 млн тонн, превысив на 4 млн тонн показатели 2018 года. Подавляющее большинство зерновых составляют пшеница и кукуруза, которые преимущественно уходят на экспорт.