Москва, , 11:43 — REGNUM Штрафные санкции к застройщикам до конца года применяться не будут. Об этом 6 апреля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Со 2 апреля до 1 января 2021 года штрафные санкции к застройщикам применяться не будут. На этот же период многоквартирные дома не будут включаться в реестр проблемных активов», — сказал он.

Мишустин отметил, что строительному бизнесу необходима поддержка из-за рисков, появившихся в условиях распространения коронавируса. Кроме того, это позволит, по мнению главы правительства, покупателям квартир гарантированно их получить.