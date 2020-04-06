Москва, , 10:43 — REGNUM Представители бизнеса в России в условиях убытков на форе пандемии коронавирусной инфекции вряд ли могут рассчитывать на существенную поддержку со стороны государства. Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.

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В основном поддержку получат предприятия малого и среднего бизнеса, а крупный бизнес может рассчитывать только на собственные силы, в лучшем случае — на точечную поддержку.

«Правительство займётся не вливанием денег в экономику, а косвенными мерами поддержки предпринимателей», — сообщил один из источников издания.

При этом собеседники утверждают, что реальных денег — на выплату зарплат, покрытие убытков и восстановление бизнеса — компании дождутся не раньше конца мая.

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Также отмечается отсутствие единого мнения в правительстве РФ на счёт средств и способов помощи бизнесу. Так, например, Минпромторг предлагал поддержать общепит, транспортные компании, производителей непродовольственных товаров. Однако в итоговом плане эти предложения отражены не были.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава петербургской Ассоциации промышленников и предпринимателей Сергей Фёдоров заявил, что раздача денег малому бизнесу не помогает и помогать не может, а нынешние меры поддержки малого предпринимательства в России неэффективны.

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Напомним, 1 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о разрабатываемом в правительстве РФ втором пакете мер поддержки экономики России, направленных на преодоление последствий распространения новой коронавирусной инфекции. Так, по его словам, на предоставление краткосрочных целевых кредитов и займов малому и среднему бизнесу на льготных условиях для выплаты заработной платы и других неотложных нужд под гарантии ВЭБ планируется направить 150 млрд рублей.

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