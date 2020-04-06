Сиэтл, США, , 01:13 — REGNUM Американская авиакорпорация Boeing продлила срок приостановки работ на предприятии Puget Sound в штате Вашингтон из-за ситуации с коронавирусом нового типа в США, сообщает пресс-служба компании.

«Boeing продлевает до дальнейшего распоряжения временное прекращение производства на всех объектах Puget Sound», — говорится в сообщении.

В Boeing обосновали приостановку тем, что компания заботится о здоровье своих сотрудников и соблюдает рекомендации американского правительства и минздрава. Отмечается, что на заводе Puget Sound находится около 80% производительных мощностей корпорации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Boeing приостановила работу своего завода в штате Пенсильвания, выпускающего вертолеты и конвертопланы. Тогда решение о приостановке производства было принято также в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа.