Москва, 5 апреля 2020, 23:36 — REGNUM Правительство Российской Федерации приостановило начисление пени при неоплате коммунальных услуг сроком до 1 января 2021 года. Об этом сегодня, 5 апреля. пишут «Ведомости» со ссылкой на подписанное. но пока неопубликованное поставление главы правительства России Михаила Мишустина.
Речь идет о приостановлении начисления пеней за несвоевременную оплату населением жилищно-коммунальных услуг и взносов за капитальный ремонт.
Кроме того, приостанавливается начисление пеней по договорам ресурсоснабжения управляющим организациям и товариществам собственников жилья.
Также запрещает отключение неплательщиков от коммунальных услуг.