Москва, , 23:36 — REGNUM Правительство Российской Федерации приостановило начисление пени при неоплате коммунальных услуг сроком до 1 января 2021 года. Об этом сегодня, 5 апреля. пишут «Ведомости» со ссылкой на подписанное. но пока неопубликованное поставление главы правительства России Михаила Мишустина.

Речь идет о приостановлении начисления пеней за несвоевременную оплату населением жилищно-коммунальных услуг и взносов за капитальный ремонт.

Кроме того, приостанавливается начисление пеней по договорам ресурсоснабжения управляющим организациям и товариществам собственников жилья.

Также запрещает отключение неплательщиков от коммунальных услуг.