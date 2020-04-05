Москва, , 12:19 — REGNUM Двухлетняя спад экономики России ожидается с высокой степенью вероятности. Об этом говорится в прогнозе центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Авторы исследования считают, что кризис, вызванный ограничительными мерами и падением цен на нефть, может оказать более серьезное воздействие на экономику России, чем на другие страны.

Подобный прогноз сделан с учетом дополнительных мер поддержки со стороны правительства, отметили в ЦМАКП. По данным экспертов, в 2020 году ВВП России снизится на 2,3−2,5%, в 2021 году — на 0,5−0,8%, в 2022 году — вырастет на 0,6−1%.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению некоторых экспертов, за месяц простоя в апреле российская экономика по итогам года может потерять 1% ВВП.

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