Пекин, , 06:54 — REGNUM Китайский гигант электронной коммерции Meituan Dianping, специализирующийся на сфере услуг, отчитался о стремительном росте выручки за 2019 год, сообщает 4 апреля агентство Синьхуа.

Общий операционный доход компании вырос на 49,5% в годовом исчислении до 97,5 млрд юаней (около $13,7 млрд), в то время как чистая прибыль компании достигла 4,7 млрд юаней. Доставка еды остается ключевым источником дохода компании с оборотом 54,8 млрд юаней.

Совокупный объем транзакций компании достиг 682,1 млрд юаней в 2019 году, что на 32,3% выше, чем годом ранее. За прошедший год большинство новых клиентов компании приходилось на города третьего и более низкого уровня.

Компания делает упор на стратегию «пища+платформа» и в основном работает через собственное приложение для мобильных устройств. Само же приложение предоставляет услуги разного уровня, включая бронирование билетов, прокат машин и велосипедов среди прочего.