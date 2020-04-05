Приштина, , 07:22 — REGNUM Выступая в эфире сербского государственного телеканала RTS министр торговли, туризма и связи Сербии Расим Лайич 4 апреля заявил, что режим взаимности в отношениях с Сербией, введение которого анонсировал и.о. премьер-министра Косово Альбин Курти после снятия пошлины 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины, сведет на ноль торговлю между Сербией и Косово.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, поскольку режим взаимности требует, чтобы на документации, сопровождающей товары, отправляемые в Косово, значилось, что они отправляются в не признаваемую Сербией Республику Косово, таможенные службы Сербии не смогут признать подобные документы, что означает, что торговля между Косово и Сербией станет невозможна.

Напомним, 22 марта Косово отменило пошлину 100% на сырье из Сербии и Боснии и Герцеговины. 1 апреля пошлина была отменена полностью и заменена на режим взаимности в отношениях между Сербией и Косово. Данный режим будет вводиться постепенно, начиная с экономической и кончая политико-дипломатической сферой. Против введения данного режима неоднократно выступали США.

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