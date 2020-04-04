Краснодар, , 16:34 — REGNUM Сельхозпроизводители на юге России не могут продолжить посевную кампанию из-за ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил изданию «Коммерсантъ» директор «Совэкона» Андрей Сизов.

Сизов отметил, что сельхозпроизводители столкнулись с рядом сложностей, связанных с выдачей разрешения для выхода на работу сотрудников организаций, а также оформлением пропусков на сельхозтехнику. По его словам, сельхозпредприятия также не могут получить банковские кредиты на осуществление посевной кампании, так как финансовые организации перешли на удаленный режим работы.

«Фактически в результате действий властей южных регионов обеспечение продовольствием страны ставится под вопрос», — цитирует издание собеседника.

Напомним, ранее в Минсельхозе сообщили журналистам газеты, что в соответствии с разъяснениями Минтруда РФ предприятия сельскохозяйственной отрасли, которые задействованы в весенних полевых работах, осуществляют деятельность в штатном режиме. Кроме этого, 1 апреля министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев во время совещания с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что серьезных проблем при проведении посевной кампании нет, «несмотря на сложившуюся ситуацию» в стране на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, в пресс-службе администрации Краснодарского края сообщили, что предприятия сельскохозяйственного комплекса Краснодарского края получают спецпропуска для работы в приоритетном порядке. Сама посевная кампания проходит в штатном режиме.

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