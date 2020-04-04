Амстердам, , 08:02 — REGNUM В Нидерландах ожидается потеря 40.000 рабочих мест в строительном секторе в ближайшие два года вследствие коронакризиса. С таким прогнозом выступил Экономический институт строительства. По мнению института, коронакризис может иметь гораздо более тяжёлые последствия, чем банковский кризис 2008 г.

Институт предполагает, что объём строительного производства может сократиться на 15%. Уже сейчас наблюдается приостановка ряда строительных проектов вследствие снижение уверенности у предпринимателей.

Коронакризис особенно тяжёло сказывается именно на строительном секторе, поскольку тот уже затронут правительственными мерами по снижению выброса азота.