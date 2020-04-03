Москва, , 23:12 — REGNUM Букмекерская контора «Фобнет» каким-то образом попал в антикризисный список правительства России, в который вошли «системообразующие российские компании», чье финансовое состояние будет контролироваться российскими властями в условиях падения мировых цен на нефть и пандемии коронавирусной инфекции.

Всего в перечень вошли 646 компаний, которые в трудное время могут рассчитывать на государственную поддержку, а также на мораторий на банкротство в ближайшие полгода.

В этом списке на 76-м месте находится ООО «Ф.О.Н.». Это юридическое лицо букмекерской конторы «Фонбет».

В министерстве финансов не смогли прокомментировать, зачем букмекерская конторая признана системообразующей компанией сохранение которой является критически важным. Примечательно, что в период пандемии практически все спортивные соревнования отменены.