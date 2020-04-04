Тегеран, , 07:59 — REGNUM 3 апреля посол Ирана в Туркменистане Голам Аббас Арбаб Халес заявил, что Тегеран и Ашхабад полны решимости и дальше развивать экономические отношения. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая перед журналистами, Арбаб Халес отметил, что в рамках выставки, проходящей с участием 200 компаний в сфере производства и обслуживания, были проведены консультации с туркменскими официальными лицами. По словам посла, на мероприятии присутствовал министр иностранных дел Туркменистана Рашит Мередов.

Халес отметил, что обе стороны обсудили экономические возможности Ирана в области сельского хозяйства, технических и инженерных услуг, фармацевтики, туризма, пищевой промышленности и производства строительных материалов, таких как плитка, керамика, стекло, цемент и арматура.

В ходе беседы дипломатов и официальных лиц двух государств туркменская сторона приветствовала предоставленные Ираном возможности для расширения экономического взаимодействия. Кроме того стороны выразили надежду, что такие консультации приведут к активизации экономических связей с частным сектором.