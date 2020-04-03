Гавана, , 19:56 — REGNUM Экономическая блокада со стороны США — главное препятствие для приобретения необходимых средств против пандемии, написал 3 апреля кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес Паррилья в Twitter.

По словам Паррильи, экономическая война США стала очевидной в полной мере именно на фоне пандемии. Из-за экономической блокады Штатов наблюдаются большие затруднения с доставкой на Кубу медикаментов, оборудования и материалов для борьбы с коронавирусом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Куба — одна из стран, которую генсек ООН Антониу Гутерреш призвал освободить от санкций на фоне пандемии, поскольку эта страна очень уязвима в плане последствий кризиса.

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