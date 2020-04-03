Рига, , 18:23 — REGNUM Некоторые банки в Латвии начали предъявлять необоснованные требования к заемщикам и пытаются пересмотреть условия по уже выданным кредитам. Об этом сообщил министр финансов Латвии Янис Рейрс порталу LSM.

«Мы получили информацию минимум о пяти случаях, когда банки выдвигают необоснованные требования к заёмщикам о личных гарантиях, пытаются пересмотреть в сторону увеличения ставки и получить дополнительное обеспечение», — сказал Рейрс.

Министр пообещал оценить ситуацию на встрече с руководством Банка Латвии и Комиссии по рынкам финансов и капитала.

«Мы найдём способ, как защитить заёмщиков, которые столкнулись с этой ситуацией», — сказал глава финансового ведомства.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 14 апреля в Латвии из-за пандемии COVID-19 был введен режим чрезвычайной ситуации.