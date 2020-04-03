Москва, , 17:38 — REGNUM В то время как во многих странах на экстренные программы спасения тратят по 10% ВВП, власти РФ ограничиваются скромными выплатами, небольшими отсрочками налоговых платежей и очень небольшими льготными кредитами бизнесу, принципиально выступая против прямой безусловной денежной помощи всем гражданам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Так он прокомментировал высказывание главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, констатировавшей, что на настоящий момент дополнительных мер для обеспечения финансовой стабильности не требуется.

Как заметил Григорьев, сохранение финансовой стабильности последние лет шесть, если не больше, является приоритетом российской экономической политики. Среди её составляющих можно выделить жёсткое таргетирование инфляции, беспокойство о стабильности бюджетных доходов (за счёт знаменитого бюджетного правила), пополнение резервов, ужесточение норм частного кредитования и отслеживание ситуации с ликвидностью банковского сектора.

«Эксперты всё гадали, где же находится та черта, за которой наступит неизбежное переосмысление экономических приоритетов. Надо сказать, что до сих пор это остаётся вопросом, — сказал Григорьев. — В то время как во многих странах на экстренные программы спасения тратят по 10% ВВП, наши власти ограничиваются скромными выплатами, небольшими отсрочками налоговых платежей и очень небольшими льготными кредитами бизнесу, принципиально выступая против прямой безусловной денежной помощи всем гражданам. В данной ситуации можно вспомнить знаменитый афоризм экономиста Хаймана Мински «стабильность рождает нестабильность!». В РФ забота о стабильности финансового и бюджетного сектора неизбежно приводит к нестабильности социальной».

Как подчеркнул экономист, подавляющее большинство российских домохозяйств либо вообще не имеет накоплений, либо их может хватить лишь на несколько месяцев скромной за жизни.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Набиуллина заявила, что рыночная ситуация в России по итогам нескольких недель неустойчивости стабилизировалась.

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