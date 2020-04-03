Москва, , 16:04 — REGNUM В результате месячного карантина экономика России сократится примерно на 5−7% ВВП. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал 3 апреля экономист Сергей Хестанов. Так он прокомментировал слова главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что месяц карантина в России может привести к сокращению экономики на 1,5−2% ВВП.

«Во-первых, падение спроса началось раньше. Соответственно раньше началось и падение цен на российскую нефть. Во-вторых, когда наступит восстановление, пока рано даже гадать. Срок «карантина» до 30 апреля совсем не означает, что 30 апреля все ограничения будут сняты. Поэтому пока я бы говорил о более широкой «вилке» — 5−7% падения. Причём если карантин затянется, то, скорее всего, эта цифра будет пересмотрена в сторону увеличения», — сказал Хестанов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Набиуллина заявила, что месяц карантина в масштабах всей страны может стоить экономике 1,5−2% годового ВВП.