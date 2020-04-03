Москва, 3 апреля 2020, 16:04 — REGNUM В результате месячного карантина экономика России сократится примерно на 5−7% ВВП. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал 3 апреля экономист Сергей Хестанов. Так он прокомментировал слова главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что месяц карантина в России может привести к сокращению экономики на 1,5−2% ВВП.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Набиуллина заявила, что месяц карантина в масштабах всей страны может стоить экономике 1,5−2% годового ВВП.