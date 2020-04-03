Киев, , 15:30 — REGNUM Вопрос продажи земли на Украине не был приоритетным для МВФ, хотя определенные договоренности на этот счет действительно были, заявил сегодня, 3 апреля, в ходе конференции депутат Рады прошлого созыва, советник премьер-министра Украины Алексея Гончарука по земельной реформе Алексей Мушак.

Политик объяснил, закон о рынке земли, в принципе, не влияет на баланс государства и это «долгосрочная история».

Мушак добавил, что гораздо более принципиально для МВФ принятие т. н. «банковского закона», поскольку он как раз на баланс влияет.

ИА REGNUM напоминает, что 30 марта Верховная рада приняла в первом чтении т. н. «антиколомойский закон» относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, который предполагает запрет на возвращение национализированных банков их бывшим владельцам. В этот же день Рада проголосовала в целом за продажу земли. Власти Украины уверяют, что эти голосования открывают дорогу к получению кредитных средств от Фонда.

Накануне Всемирный банк (ВБ) в целом приветствовал принятие Верховной радой Украины закона о продаже земли, но при этом призывал к принятию ряда дополнительных законов. Эксперты считают, что западных партнеров Украины не устроил принятый вариант земельной реформы.