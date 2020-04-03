Киев, , 11:21 — REGNUM Всемирный банк (ВБ) приветствует принятие Верховной радой Украины закона о продаже земли, но при этом призывает к принятию ряда дополнительных законов.

Соответствующее заявление было обнародовано вечером 2 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дополнительные законы, отмечает ВБ, нужны для того, «чтобы в полной мере защитить интересы украинцев и обеспечить прозрачную продажу земель».

«Речь идет о законах, которые обеспечат свободный доступ к кадастровым данным, усилят управление земельными ресурсами, ускорят процедуры передачи земли, будут регулировать продажу государственных земель, в том числе использование обязательных электронных аукционов, которые ограничат бесплатную приватизацию государственных земель и откроют доступ к финансированию для мелких сельхозпроизводителей», — говорится в заявлении.

Всемирный банк подчеркивает, что вышеперечисленные реформы являются «критическими» — для привлечения инвестиций в сельское хозяйство, открытия доступа к финансированию для фермеров и обеспечения справедливой стоимости активов для украинских землевладельцев.

Украинский экономист Сергей Фурса считает, что Всемирный банк, а с ним и МВФ, таким образом дипломатично говорят Киеву — хорошо, что вы убрали мораторий на продажу земли, но то, что вы приняли — это, в общем, не земельная реформа.

«Чтобы говорить, что вы молодцы и приняли земельную реформу и выполнили условия, «откастрируйте» назад всё то, что вы выхолостили в конце», — предполагает Фурса позицию западных партнеров Украины.

ИА REGNUM напоминает, что по сравнению с первым чтением перед голосованием в целом в закон о продаже земли на Украине внесли ряд значимых правок, в частности, сильно уменьшив количество земли, которую можно продать в одни руки.