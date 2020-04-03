Красноярск, , 14:51 — REGNUM Общественная палата Красноярска попросила президента Владимира Путина ввести режим ЧС в связи с распространением коронавируса. Соответствующее письмо опубликовал на своей странице в «Фейсбук» председатель палаты Сергей Волков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Общественники отметили, что эпидемия наносит сильный удар по экономике страны. По их словам, гибнут целые отрасли, такие, как туризм, общественное питание, сфера досуга. Уже начали закрываться предприятия. Они выразили опасение, что без эффективной поддержки государства в ближайшее время доходы граждан будут падать, а безработица расти.

В палате считают, что введение режим ЧС на уровне страны позволит как гражданам, так и бизнесу приостановить обязательства в связи с форс-мажором. На этот период общественники предложили выплачивать пособие в размере МРОТ каждому гражданину, занятому в частном секторе, а после него полгода оказывать поддержку.

«Мы понимаем, что это серьёзные обязательства и огромные расходы, но мы верим в Россию, которая является одним из лидеров мировой экономики и обладает многими ресурсами, которые даже и не снились множеству стран», — подчеркнули в письме.

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