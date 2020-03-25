Правительство РФ готовит предложения по защите российской экономики от вызовов, которые бросает пандемия коронавируса. Ряд инициатив уже поступили на рассмотрение в Госдуму. Собственные меры поддержки малого и среднего бизнеса предлагают и в регионах России.

Что нужно сейчас российской экономике? Какую помощь ждут предприниматели?

Об этом — трансляция ИА REGNUM.