Стало известно, какие туристические компании РФ переживут кризис
Маленькие и средние туристические компании РФ оказались в самом тяжёлом положении в связи с закрытием многих заграничных направлений. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 25 марта заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
Справятся ли Крым и Сочи с наплывом туристов, не поехавших за рубеж?
В России внутреннее направление туристического отдыха бронируется достаточно активно. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM 25 марта, на пресс-конференции заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
Туроператоры торопят: отдых на курортах РФ может подорожать?
Подорожание топлива может обернуться подорожанием отдыха на внутренних курортах России. Об этом 25 марта, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, на пресс-конференции заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
Решение ЦБ РФ адекватно: велики риски для малого бизнеса
Критика Дерипаски действий Центробанка России во многом сводится к аргументам в пользу снижения ключевой ставки и, наверное, данный запрос от крупного бизнеса сейчас достаточно актуален. А вот для малого и среднего бизнеса, ни действия ЦБ, ни снижение ключевой ставки погоды в моменте не сделают, а полученный эффект будет получен, когда бизнес уже обанкротится, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.
Правительство РФ получает право финансировать борьбу с вирусом и кризисом
Госдума готовит ко второму чтению законопроект о дополнительных полномочиях правительства РФ. Предлагается предусмотреть возможность оперативного увеличения бюджетных ассигнований Резервного фонда правительства РФ в ходе исполнения федерального бюджета в 2020 году с их последующим использованием на реализацию мероприятий в рамках борьбы с коронавирусом, а также на иные цели, определенные правительством РФ.
Туроператоры РФ рискуют потерять до 25 млрд рублей дохода
Далеко не факт, что европейские и средиземноморские страны откроются для туристических поездок к июню 2020 года. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 25 марта заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, отвечая на вопрос о потерях туристического сектора РФ в связи с эпидемией коронавируса.
Бизнес ждет от ЦБ конкретных мер по поддержке жизнеспособности: список
Экономическая ситуация, уход многих предприятий на карантин влияет на жизнеспособность бизнеса, даже крупные предприятия столкнулись с рядом проблем, в Совфеде предлагают конкретные меры для облегчения положения бизнеса, передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта.
Совет Думы ждет от правительства РФ инициатив в поддержку бизнеса и граждан
В Госдуме намерены оперативно обсудить законопроекты, направленные на поддержку экономики и на борьбу с коронавирусом, этому будет посвящено заседание Совета Думы 26 марта. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Матвиенко просит ввести возврат денег на «невозвратные» авиабилеты
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила направить обращение о возврате денег за авиабилеты независимо от вида билета, передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта.
Мишустина просят помочь российским цветоводам
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила направить в адрес главы правительства РФ Михаила Мишустина обращение о поддержке цветоводства в России, передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта.
На фоне складывающейся экономической ситуации член Совфеда Николай Федоров опасается роста цен на сухие молочные смеси для питания детей, обращение будет направлено профильному вице-премьеру, передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта.
Читайте также: От правительства РФ ждут мер по недопущению роста цен на детские смеси
Ивановские власти поддержат бизнес в период пандемии
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский подписал указ о первоочередных мероприятиях по поддержке предпринимательской деятельности в Ивановской области — в рамках по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-2019. Текст указа опубликован 25 марта.
Законопроект о реструктуризации долгов пострадавших от коронавируса заемщиков подготовила депутат Госдумы Наталья Костенко («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта.
Читайте также: Законопроект о реструктуризации долгов разработан в Госдуме