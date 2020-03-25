25 Марта
 
14:56

Стало известно, какие туристические компании РФ переживут кризис

Маленькие и средние туристические компании РФ оказались в самом тяжёлом положении в связи с закрытием многих заграничных направлений. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 25 марта заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«В самом тяжёлом положении оказываются маленькие и средние туристические компании, — призналась она. — Крупные операторы в наиболее надёжной позиции сейчас — и подушка безопасности больше, и направлений было больше. Снижение даже небольшого потока на небольшом количестве направлений уже нанесло довольно серьёзный удар по маленьким и средним компаниям. Крупному туроператору проще. Это одно обстоятельство. Рынок мобилизован и не собирается сворачиваться, и это касается в первую очередь крупных компаний. И крупные компании этот штопор переживут. И они станут просто сильнее».
14:51

Справятся ли Крым и Сочи с наплывом туристов, не поехавших за рубеж?

В России внутреннее направление туристического отдыха бронируется достаточно активно. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM 25 марта, на пресс-конференции заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Пока даже с учётом того, что внутренний рынок — самый активный по бронированиям и объём продаж достаточно неплохой, я не вижу никаких предпосылок для опасений по поводу того, справятся ли наши курорты или не справятся, — сказала она. — Нет ощущения, что происходит явное и активное перераспределение спроса с зарубежных направлений на внутренние. Внутреннее продаётся достаточно активно, но всё равно это не те миллионы туристов, которые не поехали на Средиземноморье и стали бронировать Россию. Нет такого».
14:36

Туроператоры торопят: отдых на курортах РФ может подорожать?

Подорожание топлива может обернуться подорожанием отдыха на внутренних курортах России. Об этом 25 марта, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, на пресс-конференции заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Люди явно опасаются, что чем ближе к лету, тем выше вероятность, что цены будут перерассчитаны на наших внутренних курортах, — сказала она. — Пока этого не происходит, и если есть желание отдохнуть внутри России, то надо принимать решение как можно быстрее. Растёт цена на топливо, и это влияет на себестоимость абсолютно любого продукта и услуги, и понятно, что цены могут измениться в сторону увеличения».
14:33

Решение ЦБ РФ адекватно: велики риски для малого бизнеса

Критика Дерипаски действий Центробанка России во многом сводится к аргументам в пользу снижения ключевой ставки и, наверное, данный запрос от крупного бизнеса сейчас достаточно актуален. А вот для малого и среднего бизнеса, ни действия ЦБ, ни снижение ключевой ставки погоды в моменте не сделают, а полученный эффект будет получен, когда бизнес уже обанкротится, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

14:26

Правительство РФ получает право финансировать борьбу с вирусом и кризисом

Госдума готовит ко второму чтению законопроект о дополнительных полномочиях правительства РФ. Предлагается предусмотреть возможность оперативного увеличения бюджетных ассигнований Резервного фонда правительства РФ в ходе исполнения федерального бюджета в 2020 году с их последующим использованием на реализацию мероприятий в рамках борьбы с коронавирусом, а также на иные цели, определенные правительством РФ.

14:23

Туроператоры РФ рискуют потерять до 25 млрд рублей дохода

Далеко не факт, что европейские и средиземноморские страны откроются для туристических поездок к июню 2020 года. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 25 марта заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, отвечая на вопрос о потерях туристического сектора РФ в связи с эпидемией коронавируса.

«Март-апрель — это низкий сезон, поэтому совокупное количество туристов по всем массовым направлениям — порядка 250−300 тысяч. Это предварительная оценка. Я подчеркну — по всем массовым направлениям. Это около 25−30 стран. У определённой части туристов есть возможность воспользоваться своим отдыхом и перебронироваться на Россию, потому что лично я не уверена, что в июне европейские и средиземноморские страны начнут открываться. Это был бы очень оптимистичный сценарий. Но пока представляется, что оживление начнётся не раньше июля», — сказала она.
14:21

Бизнес ждет от ЦБ конкретных мер по поддержке жизнеспособности: список

Экономическая ситуация, уход многих предприятий на карантин влияет на жизнеспособность бизнеса, даже крупные предприятия столкнулись с рядом проблем, в Совфеде предлагают конкретные меры для облегчения положения бизнеса, передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта.

14:20

Совет Думы ждет от правительства РФ инициатив в поддержку бизнеса и граждан

В Госдуме намерены оперативно обсудить законопроекты, направленные на поддержку экономики и на борьбу с коронавирусом, этому будет посвящено заседание Совета Думы 26 марта. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

14:18

Матвиенко просит ввести возврат денег на «невозвратные» авиабилеты

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила направить обращение о возврате денег за авиабилеты независимо от вида билета, передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта.

14:14

Мишустина просят помочь российским цветоводам

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила направить в адрес главы правительства РФ Михаила Мишустина обращение о поддержке цветоводства в России, передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта.

14:13

На фоне складывающейся экономической ситуации член Совфеда Николай Федоров опасается роста цен на сухие молочные смеси для питания детей, обращение будет направлено профильному вице-премьеру, передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта.

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14:12

Ивановские власти поддержат бизнес в период пандемии

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский подписал указ о первоочередных мероприятиях по поддержке предпринимательской деятельности в Ивановской области — в рамках по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-2019. Текст указа опубликован 25 марта.

14:11

Законопроект о реструктуризации долгов пострадавших от коронавируса заемщиков подготовила депутат Госдумы Наталья Костенко («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта.

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