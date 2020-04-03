Сухум, , 15:17 — REGNUM Бывший мэр Сухума Адгур Харазия назвал избыточными и вредными те меры, которые предприняты в Абхазии для защиты населения от коронавируса. Свою оценку ситуации в республике экс-градоначальник рассказал 3 апреля агентству «Апсадгьыл-инфо».

Харазия выразил уверенность, что действующая власть, введя жесткие ограничительные меры в рамках профилактики распространения коронавируса, действует из благих намерений, но считает, что это может привести к более серьезным проблемам. Он заявил, что по статистике от туберкулеза и гриппа умирает больше людей, чем от коронавируса, а действия, которые призваны от него защищать, могут привести к голоду.

«99% населения Абхазии не занимается бизнесом, и живёт только на зарплату. В ближайшее время мы не сможем платить заработную плату, и как тогда быть? Пойдут голодные бунты?», — задался вопросом Харазия.

Он усомнился в том, что предпринимаемые в стране меры соответствуют серьезности ситуации, так как в стране не зафиксировано случаев заражения коронавирусом. Вместо карантина и остановки предприятий Харазия предложил перекрыть границы, а возвращающихся граждан Абхазии изолировать на 14 дней.

По мнению экс-мэра, если установленный режим карантина в Абхазии продлится еще месяц, то это приведет к катастрофе.

«Это закончится катастрофой. Где нам искать деньги на заработную плату людям? Ведь запасов, как у государства, так и у людей, нет», — отметил бывший глава Сухума.

Как сообщало ИА REGNUM, карантинные меры в Абхазии ввели с 25 марта по 7 апреля. В республике закрыты многие предприятия, кроме важных для жизнедеятельности населения, запрещены всевозможные массовые предприятия.

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