Новосибирск, , 14:14 — REGNUM Учитывая серьёзность ситуации, в которой оказалась Россия в связи с развитием пандемии и кризисом на нефтяных рынках, уже сейчас можно с уверенностью сказать: спад экономики в 2020 году неизбежен. Так считает доцент кафедры общественных финансов Новосибирского государственного университета экономики и управления Юлия Дюбанова.

Владимир Путин представил план поддержки россиян. В частности, согласно этому плану по ипотечным и потребительским кредитам вводятся каникулы. Эта мера позволит поддержать граждан, чей доход сократится из-за пандемии на 30%. Учитывая этот факт, банковскому сектору на некоторое время придётся смириться с падением доходности операций по кредитованию. И не только по кредитованию. Часть банков уже ощутили отток банковских вкладов и, как следствие, сокращение своих пассивов. Это обстоятельство объясняется паническими настроениями граждан, обратившихся в банки с намерением изъять свои вклады, поскольку в обращении президента было сказано о необходимости обложения налогом в 13% доходов по вкладам суммой свыше 1 млн рублей. Поскольку НДФЛ служит источником пополнения региональных и местных бюджетов, то его введение будет способствовать росту их ресурсной базы. По данному вопросу Министерство финансов опубликовало разъяснение, состоящее в том, что налог вводится лишь с 2021 года, а с вкладчиков он будет удержан в 2022 году. При этом вклады одного физического лица будут суммироваться, и в случае их превышения 1 млн рублей, налог следует исчислять с процентных доходов в части превышения. Однако, несмотря на эти пояснения, можно прогнозировать, что часть граждан всё же предпочтет искать другие варианты вложения своих средств, кроме как депозиты в коммерческих банках». Юлия Дюбанова «Два таких мощных отрицательных фактора, как снижение цены на нефть и ситуация с коронавирусом, несомненно, приведут к снижению объема ВВП по итогам текущего года. Вынужденные каникулы — необходимая охранительная мера, направленная на ограничение распространения коронавируса, будет иметь негативные последствия для экономики в целом. На сегодняшний день специалисты подсчитывают убытки, которые повлечет за собой введение режима самоизоляции теперь до 30 апреля. Однако, в данном случае, власти учитывают в большей степени социальный, чем экономический эффект, возводя в приоритет жизнь и здоровье граждан. В целях защиты населения ранее президент Россиипредставил план поддержки россиян. В частности, согласно этому плану по ипотечным и потребительским кредитам вводятся каникулы. Эта мера позволит поддержать граждан, чей доход сократится из-за пандемии на 30%. Учитывая этот факт, банковскому сектору на некоторое время придётся смириться с падением доходности операций по кредитованию. И не только по кредитованию. Часть банков уже ощутили отток банковских вкладов и, как следствие, сокращение своих пассивов. Это обстоятельство объясняется паническими настроениями граждан, обратившихся в банки с намерением изъять свои вклады, поскольку в обращении президента было сказано о необходимости обложения налогом в 13% доходов по вкладам суммой свыше 1 млн рублей. Поскольку НДФЛ служит источником пополнения региональных и местных бюджетов, то его введение будет способствовать росту их ресурсной базы. По данному вопросу Министерство финансов опубликовало разъяснение, состоящее в том, что налог вводится лишь с 2021 года, а с вкладчиков он будет удержан в 2022 году. При этом вклады одного физического лица будут суммироваться, и в случае их превышения 1 млн рублей, налог следует исчислять с процентных доходов в части превышения. Однако, несмотря на эти пояснения, можно прогнозировать, что часть граждан всё же предпочтет искать другие варианты вложения своих средств, кроме как депозиты в коммерческих банках».

Эксперт напоминает, что, поскольку в условиях пандемии под удар в большей степени попадает малый и средний бизнес, предложен ещё один механизм их поддержки.

«Так, в своем обращении президент сообщил о снижении страховых взносов с заработной платы сотрудников, работающих в данных организациях, с 30 до 15%. Такая мощная мера поддержки направлена не только на снижение затрат организации, но и может помочь в борьбе с «серыми» зарплатами. Реализация этих мероприятий позволяет надеяться, что организациям малого и среднего бизнеса удастся пережить этот тяжелый для всей страны период и остаться на плаву», — отмечает Дюбанова.