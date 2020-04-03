Москва, , 13:52 — REGNUM Национализация предприятий — это огромный и сложный процесс. Об этом заявил 3 апреля доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский, комментируя корреспонденту ИА REGNUM предложение профсоюзов о необходимости проведения срочной национализации.

«Национализация — это не прийти с красным флагом и бантом в кожанке и револьвером, это огромный и сложный процесс, процесс, связанный с тем, что надо, прежде всего, посмотреть то, что вы собираетесь национализировать. Предположим, есть конкретное предприятие, какие у него собственники, где они зарегистрированы, как вы будете разбираться с собственником, который формально зарегистрирован на солнечном острове Кипр? Или в Швейцарии? Или доля национализируемого предприятия принадлежит, например, какой-либо американской фирме? Это первая проблема. Вторая проблема, что делать с кредитными обязательствами этих предприятий? Вешать на киприотов, на американцев?» — сказал профессор.

Третьей проблемой, по мнению эксперта, является распространённое представление, что национализация — это конфискация. Однако для этого нужно получить решение суда, а иначе это внеправовой акт.

«Если же мы говорим о национализации в условиях современной экономики, то это приобретение за выкуп, возмездно, то есть государство должно еще и заплатить», — отметил экономист.

Кричевский поинтересовался, предполагают ли авторы инициативы что-то подобное? И если да, то где они были 20−25 лет назад, в 1998 году, и в 2008 году, когда многие предприятия испытывали трудности и обращались к государству за помощью.

«Мы тогда ещё говорили, что кредиты надо предоставлять под залог акций. Я говорил, но меня никто не слышал, у меня не было никакой поддержки. Вот им деньги дали, они расплатились и были очень довольны и по-прежнему выкачивают деньги из страны. Даже американцы, оплот рыночного либерализма, оформляли спасаемые активы на государство, взять, например, Fannie Mae и Freddie Mac, они [власти] брали полностью пакет акций под залог, а мы давали, не зная подо что, под будущую выручку», — напомнил он.

Эксперт поинтересовался, где был председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, выступивший с идеей национализации, в те годы.

«А теперь он говорит о национализации, а кто будет платить? Бюджет? Что можно национализировать? Возможно, он предложит национализацию по отраслям? Тогда давайте говорить. Если мы возьмем добычу полезных ископаемых, давайте национализируем «Лукойл», или Сургутнефтегаз, ведь отличная идея. Или давайте национализируем «Новатэк»…» — заметил с иронией экономист.