Чебоксары, , 12:21 — REGNUM В Чувашии выплаты пособий семьям с детьми будут продлены автоматически, а что касается обещанных президентом 5 тыс. рублей, то «республика в данном вопросе не вправе принимать каких-то документов и перечислять средства». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила глава регионального минтруда Алёна Елизарова на заседании оперативного штаба.

По её словам, все «республиканские пособия, которые получают многодетные семьи, будут и дальше выплачиваться», их сроки будут продляться «автоматически».

"Не нужно никаких дополнительных документов. Что касается 5 тыс. рублей, то они будут перечисляться через пенсионный фонд Российской Федерации. В настоящее время на федеральном уровне должно быть принято соответствующее постановление правительства Российской Федерации, определяющее порядок перечисления этих средств. Республика в данном вопросе не вправе принимать каких-то документов и перечислять средства.

Выплаты предусмотрены с 1 апреля, но фактически будут позже — после того, как будет принято соответствующее постановление», — уточнила глава минтруда Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за ограничительных мер президент РФ Владимир Путин предложил выплачивать семьям с правом на материнский капитал 5 тыс. рублей на каждого ребенка до 3 лет. Об этом он сообщил в обращении к россиянам 25 марта 2020 года. предполагалось, что выплаты начнутся 1 апреля и продлятся 3 месяца.

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