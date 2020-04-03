Вашингтон, , 03:41 — REGNUM Выплаты финансовой помощи гражданам Соединенных Штатов в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавирусной инфекции, начнутся через две недели, заявил глава минфина США Стивен Мнучин на брифинге.

«Я рад сообщить, что в течение двух недель первые платежи будут непосредственно зачислены на счета налогоплательщиков», — заявил он.

Мнучин отметил, что в целях безопасности выплаты не будут производиться путем рассылки чеков по почте. При этом он не привел конкретных сумм, которые получат американцы.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта президент США Дональд Трамп подписал законопроект о выделении $2,2 трлн на борьбу с коронавирусом и поддержку экономики страны. Согласно этому «плану спасения», граждане США получат финансовую помощь на общую сумму в $290 млрд.

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