Тбилиси, , 18:01 — REGNUM В настоящее время в Грузии функционируют только интернет-продажи продовольствия и медикаментов, но в правительстве разрабатывают предложения, по которым занимающиеся остальными видами интернет-продаж фирмы смогут перенастроить свой бизнес на новые условия, сообщила на брифинге 2 апреля министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

По ее словам, это достаточно большая сфера и большой сегмент экономики, но с учетом соображений безопасности населения правительство вынуждено было временно его приостановить.

«Мы должны убедиться, в первую очередь, что те люди, которые находятся на складах, экипированы и оснащены в соответствии с медицинскими гайдлайнами, разработан алгоритм их поведения. Те люди, которые осуществляют доставку на дом, которым мы открываем двери наших домов, должны быть защищены сами, и клиенты тоже должны быть защищены», — заявила Турнава.

По ее словам, конкретные правила работы в условиях пандемии министерство уже разрабатывает и очень скоро представит их компаниям онлайн-продаж и тем бизнесам, которые пожелают перейти на онлайн-продажи.

«Когда мы убедимся, что та или иная компания полностью гарантирует безопасную деятельность, а это очень большая ответственность, потому что компании онлайн-продаж имеют контакты с очень многими семьями, мы сможем разрешить деятельность конкретных компаний», — заявила министр.

По данным официального правительственного сайта по превенции распространения коронавируса в Грузии, в стране фиксируется 130 случаев коронавируса. 26 человек выздоровели, 5550 граждан находятся в зонах карантина, а 281 пациент — в стационарах под наблюдением врачей.