Москва, , 17:37 — REGNUM В решении президента продлить нерабочие дни до 30 апреля есть две опасности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 апреля заявил замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

«Есть две опасности. Первая опасность — экономическая, вторая — психологическая», — сказал Емельянов.

Страна фактически не будет работать месяц.

«Вопрос — выдержит ли экономика. Когда страна месяц фактически не работает, то возникает вопрос налоговых поступлений в бюджет, финансирование, зарплаты людям, есть целые группы людей, которые вообще никак не защищены — это самозанятые, это адвокаты, это нотариусы и другие группы людей, которым помощи не обещано, а их почти половина работоспособного населения страны», — рассуждает парламентарий.

Кроме того, предстоит решать проблему с психологическим здоровьем граждан.

«Вторая опасность — психологическая, насколько люди выдержат. Одно дело, неделю-две сидеть дома, другое — дело месяц сидеть на карантине», — говорит Емельянов.

Депутат обратил внимание на то, что телевидение не поменяло сетку вещания.

«По крайней мере, в наших СМИ, прежде всего, я имею в виду массовое телевидение, много говорят о том, чтобы сидеть дома, но я не вижу каких-то подвижек в программах, изменения сетки вещания, интересных фильмов, передач. Идет обычная рутина, будничная повестка, те же самые передачи, которые обычно смотрят люди. Но сейчас изменился состав зрителей, и те, которые смотрят телевизор, это уже ни пожилые люди, не домохозяйки, это другие люди их вкусы надо тоже учитывать при работе с сеткой», — полагает парламентарий.

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