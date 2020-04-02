Москва, , 17:36 — REGNUM Бинесмен Олег Тиньков намерен в ближайших недели покинуть пост председателя правления «Тинькофф Банка» и передать свои акции в семейный траст, передаёт 2 апреля РБК.

По словам Тинькова, уход с должности позволит ему сосредоточиться на своём здоровье, что на данный момент является для него основным приоритетом.«Я всегда рассматривал свою долю в капитале «Тинькофф» в качестве долгосрочного стратегического актива, который я и моя семья хотим сохранить за собой в будущем», — приводит издание слова бизнесмена.

Тиньков отметил, что принадлежащие ему акции останутся в семье «при любых возможных обстоятельствах», даже в случае его смерти.

Как передавало ИА REGNUM, в начале марта Олег Тиньков объявил о том, что с октября 2019 года борется с лейкемией в острой форме и уже прошёл несколько курсов химиотерапии.