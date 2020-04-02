Вашингтон, , 16:40 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует падение мирового ВВП в 2020 году на 1,9% в связи с пандемией коронавируса. Об этом говорится в распространённом 2 апреля пресс-релизе агентства.

Всего двумя неделями ранее Fitch прогнозировало рост мировой экономики в текущем году на 1,3%.

Как говорится в комментарии агентства, «скорость развития пандемии коронавируса вызвала необходимость значительного снижения прогнозов по мировому ВВП».

Согласно последней оценке Fitch, ВВП США по итогам года упадёт на 3,3%, стран еврозоны — на 4,2%, Великобритании — на 3,9%.

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