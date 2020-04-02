Тбилиси, , 14:21 — REGNUM Власти Грузии решили запретить в стране продажи непродовольственных товаров онлайн. Об этом 2 апреля заявила министр экономики и устойчивого развития страны Натия Турнава после заседания Координационного совета, посвященного этому вопросу, сообщает грузинское общественное телевидение.

По словам главы министерства, запрет связан с тем, что при доставке товаров может способствовать распространению коронавируса. Причем, продавать таким образом продукты разрешается в виду важности этих товаров.

«Люди, которые ходят от дома к дому, должны быть защищены, и клиенты тоже должны быть защищены», — сказала Турнава. Она отметила, что разрешат продажи онлайн тем компаниям, которые докажут, что у них обеспечена эпидемиологическая безопасность.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии в 31 марта по 21 апреля введен строгий карантин. Закрыты многие торговые объекты, жителям предписано не выходить на улицу без особой необходимости.

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