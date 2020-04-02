Рим, , 12:53 — REGNUM Правительство Италии в условиях пандемии коронавируса и вызванных ею ограничений не намерено национализировать какие-либо предприятия, сказал в интервью Il Fatto Quotidiano в четверг, 2 апреля, премьер-министр Джузеппе Конте.

Власти намерены не национализировать, а защищать предприятия страны, в том числе с помощью инструментов ЕС, отметил Конте.

22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. Ранее был утвержден проект финансовой поддержки отраслей и регионов, в наибольшей степени пострадавших от последствий пандемии коронавируса, общим объемом 25 млрд евро. Еще столько же предполагается выделить в апреле 2020 года. На закупку продуктов нуждающимся выделены 400 млн евро, а также средства из бюджетов регионов. Благотворительные организации фиксируют резкий (до 50%) рост заявок на получение бесплатных продуктов.

Власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты, проводятся проверки на улицах. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, каждый месяц нынешнего простоя обойдется экономике в 3% ВВП, полагают эксперты.

По данным на 1 апреля, в Италии умерли 13 155 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус», за сутки этот показатель увеличился на 727. Выздоровели 16 847 человек, за день этот показатель увеличился на 1118. Число подтвержденных случаев коронавируса увеличилось на 2937, без учета выздоровевших и погибших этот показатель составляет 80 572 (с учетом выздоровевших и погибших — 110 574).