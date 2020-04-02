Минск, , 12:49 — REGNUM На Минском автозаводе (МАЗ) стартовало массовое производство магистральных тягачей МАЗ-5440М9 нового поколения. Об этом сообщает пресс-центр предприятия.

На данный момент с конвейера уже сошли 13 единиц данной техники. Новые тягачи отличаются от своих предшественников: иными кузовными панелями, новым интерьером, другой рамой, модернизированными мостами и доработанным механизмом рулевого управления.

Новинка оснащена системой стабилизации, системой Automatic Emergency Braking (АЕВ), адаптивным круиз-контролем, а также датчиками света и дождя.

В движение тягачи нового поколения приводятся 12,8-литровыми турбированными дизельными агрегатами мощностью 475 «лошадей», которые работают с роботизированной коробкой передач.

Напомним, единичное производство МАЗ-5440М9 началось ещё весной 2018 года, однако с того момент Минский автозавод провёл масштабную модернизацию. Там была установлена новая линия катафореза и доработано осевое и прессово-кузовное производство.

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