Киев, , 11:09 — REGNUM С января по март транзит газа через Украину сократился на 53%, сообщили 2 апреля в пресс-службе «Оператора газотранспортной системы Украины».

«Транзит газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины составил 11,1 млрд куб метров, что на 53% меньше в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Объёмы транзита снизились фактически в два раза в сравнении со средним значением января-марта 2014−2019 годов», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Газпром оплатил транзит через Украину в размере 65 млрд куб. метров за 2020 год.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор интегрированного газового бизнеса НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Фаворов ушёл в отставку. Данное решение связано с дальнейшим преобразованием «Нафтогаза».

Читайте также: Один из руководителей НАК «Нафтогаз» ушёл в отставку