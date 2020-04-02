Киев, 2 апреля 2020, 11:09 — REGNUM С января по март транзит газа через Украину сократился на 53%, сообщили 2 апреля в пресс-службе «Оператора газотранспортной системы Украины».
В пресс-службе отметили, что Газпром оплатил транзит через Украину в размере 65 млрд куб. метров за 2020 год.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор интегрированного газового бизнеса НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Фаворов ушёл в отставку. Данное решение связано с дальнейшим преобразованием «Нафтогаза».
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