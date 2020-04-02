Цхинвал, , 11:01 — REGNUM Все виды пенсий в Юной Осетии будут повышены на 6,6%, начиная с 1 января 2020 года. Об этом 2 апреля сообщает газета «Южная Осетия» со ссылкой на председателя Пенсионного фонда республики Азу Тасоеву.

«Повышение коснется всех пенсионных выплат, осуществляемых с 1 января текущего года, для которых сделают перерасчеты», — рассказала глава Пенсионного фонда журналистам.

Она сообщила также, что повышенные выплаты и положенные надбавки к выплаченным ранее пенсиям, скорее всего, пенсионеры получат в мае.

Стоит отметить, что в настоящее время максимальный размер пенсионных выплат в Южной Осетии составляет 11 620 рублей. Размер минимальной социальной пенсии установлен на уровне 2 990 рублей, трудовой — 6 740 рублей.