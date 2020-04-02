Вашингтон, 2 апреля 2020, 03:05 — REGNUM Саудовская Аравия и Россия достигнут сделки по нефти «в ближайшие дни», заявил президент США Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме.
«Я думаю, они придут к этому в ближайшие несколько дней… Они оба знают, что им это сделать необходимо», — заявил американский лидер.
Трамп добавил, что хотел бы возвращения цен на нефть к старым показателям. Он подчеркнул, что от текущей «нефтяной войны» страдают как Эр-Рияд, так и Москва.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля завершилась сделка ОПЕК+. Однако после заключения сделки обвала цен на нефтяных рынках не произошло.
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