Вашингтон, , 03:05 — REGNUM Саудовская Аравия и Россия достигнут сделки по нефти «в ближайшие дни», заявил президент США Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме.

«Я думаю, они придут к этому в ближайшие несколько дней… Они оба знают, что им это сделать необходимо», — заявил американский лидер.

Трамп добавил, что хотел бы возвращения цен на нефть к старым показателям. Он подчеркнул, что от текущей «нефтяной войны» страдают как Эр-Рияд, так и Москва.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля завершилась сделка ОПЕК+. Однако после заключения сделки обвала цен на нефтяных рынках не произошло.

Читайте ранее в этом сюжете: Сделка ОПЕК+ не обвалила цены на нефть