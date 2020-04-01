Подгорица, , 18:51 — REGNUM На счет, открытый национальным координационным советом Черногории по борьбе с инфекционными болезнями уже поступило более 4 млн 300 тысяч евро пожертвований. За состоянием счета можно следить на специальном сайте, посвященном борьбе с коронавирусом в Черногории — https://www.coronainfocg.me.

Пожертвования делают как обычные граждане, так и организации. Некоторые суммы приходят из-за границы.

Напомним, что в стране выявлено 120 заболевших, 14 из них дети.

В стране с 31 марта введен комендантский час и другие ограничительные меры.